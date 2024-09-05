Авиакомпания Таджикистана Somon Air запустила регулярные рейсы в Джидду

Национальная авиакомпания Таджикистана Somon Air запустила прямые регулярные авиарейсы из аэропорта Грозного в саудовский город Джидда. Об этом ТАСС сообщил директор аэропорта Альви Шахгириев.

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"Джидда - важное направление для нас, так как в первую очередь это создает удобство и комфорт для паломников в святые места Саудовской Аравии. На начальном этапе рейсы будут выполняться раз в неделю по вторникам. Это первое направление авиакомпании Somon Air у нас", - отметил он.

По его словам, аэропорт в настоящее время также планирует увеличить частоту полетов в Узбекистан и ведет переговоры о привлечении новой авиакомпании из Ирана, которая будет осуществлять рейсы Тегеран - Самарканд - Грозный.

"Мы ждем завершения строительства новой полосы для открытия рейсов. После открытия полосы у нас рейсы будут также на Таиланд и Китай. У нас появится возможность принимать большие самолеты", - рассказал Шахгириев.

Он добавил, что авиакомпании готовы летать из Грозного и расширять географию при наличии соответствующей полосы.

Строительство новой взлетно-посадочной полосы международного аэропорта имени Ахмат-Хаджи Кадырова планируется до конца 2024 года. Ее длина составит 3,2 тыс. м, а ширина - 45 м, что позволит снять ограничения по типам воздушных судов и значительно расширит возможности перелетов.