Российским туристам нужно быть осторожнее и ответственнее в Турции

Туристам из России, собирающимся отправиться на отдых в Турцию, необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы свести к минимуму риски попадания в сложные ситуации, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов на открытии нового здания генконсульства страны в Анталье. Дипломат призвал соотечественников быть более ответственными, передает ТАСС.

Пожалуйста, будьте осторожны. Будьте осторожны на улице, поскольку далеко не всегда местные водители уважают пешеходов. Так вот исторически сложилось. Позаботьтесь о себе, и тогда в случае чего консульским загранучреждениям будет проще защищать ваши интересы, — сказал Ерхов.

Посол напомнил, что хоть Турция и дружественна по отношению к России, это все еще другая страна со своими законами, обычаями и порядками. Он посоветовал туристам оформлять расширенные полисы медстрахования. В особенности это касается тех, планирует заниматься экстремальными видами спорта и отдыха, отметил Ерхов.

Ранее газета Mugla Gazetesi сообщала, что пропавшую в Турции россиянку Наталью Сомову нашли мертвой. Тело туристки обнаружили в лесистой местности в курортной провинции Мугла. При этом сперва поисковые отряды нашли разбитый телефон россиянки.