В Турции всерьез задумались об уходе от системы «все включено»

Министерство туризма Турции в рамках обновленной стратегии развития туротрасли намерено постепенно отходить от системы all inclusive как приоритетного стандарта отдыха в стране. Ведомство будет делать ставку на гастрономическом, медицинском и культурном туризме.

По словам экспертов, которые приводит издание Turkiye, «все включено» среди отельеров все чаще называют потребительским терроризмом. Подсчеты показывают, что в среднем 65% еды, которые набирают туристы во время приемов пищи в отеле, остается нетронутой. А это колоссальный уровень отходов и, соответственно, бесполезных трат.

«В день на туриста выбрасывается 220–400 г еды. То есть пищевые отходы в этих гостиницах в год обходятся в 1,5 млрд долларов, поэтому число средств размещения, где применяется all inclusive, будет сокращено», – поделился инсайдом представитель Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата.

Вместо «все включено» планируется использовать комбинированные форматы. Например, туристов по вечерам будут вывозить из отелей в центр города для прогулок и экскурсий, а затем вести в рестораны или кафе. Таким образом, выиграют не только гостиницы, но и магазины и заведения общественного питания.

Отметим, что об отмене all inclusive в Турции говорят последние несколько лет, но практически впервые на государственном уровне. При этом российские туристы ценят этот формат и даже готовы отказаться от Антальи без «все включено» в пользу других направлений.