Турция ожидает рост турпотока из России в Анталью

Турпоток из России в Анталью и соседнюю с ней курортную провинцию Мугла вырастет, но догнать доковидные темпы пока не получается. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик.

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"На основании данных Минтуризма Турции можно сказать, что есть рост туристического потока в Анталью. Саму Анталью в этом году по состоянию на август посетили 2,6 млн иностранных туристов. Это плюс 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост есть. Ожидается, что в этом году в целом иностранных туристов будет больше. Насчет России посмотрим, но, наверное, должно быть не меньше, чем в прошлом году. А в прошлом году у нас по Анталье было около 3,5 млн. Плюс в наш консульский округ входит соседняя провинция Мугла", - сказал генконсул.

Между тем генконсул воздержался от прогнозов по числу российских туристов по итогам года, отметив, что "доковидные цифры еще не достигнуты".

"Опять же, прогнозировать сложно. В Мугле будут отдельные показатели. Так что вместе в ней, возможно, получится дойти до 4 млн. В прошлом году по статистике Анталья и Мугла вместе как раз приняли порядка 4 млн россиян", - сказал он.

Относительно ситуации с банковским обслуживанием Ветрик отметил, что "никаких обращений на этот счет вообще не поступает".