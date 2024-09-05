Турция ожидает рост турпотока из России в Анталью

Генконсул заявил, что Турция ожидает рост турпотока из РФ в Анталью
Турпоток из России в Анталью и соседнюю с ней курортную провинцию Мугла вырастет, но догнать доковидные темпы пока не получается. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик.
"На основании данных Минтуризма Турции можно сказать, что есть рост туристического потока в Анталью. Саму Анталью в этом году по состоянию на август посетили 2,6 млн иностранных туристов. Это плюс 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост есть. Ожидается, что в этом году в целом иностранных туристов будет больше. Насчет России посмотрим, но, наверное, должно быть не меньше, чем в прошлом году. А в прошлом году у нас по Анталье было около 3,5 млн. Плюс в наш консульский округ входит соседняя провинция Мугла", - сказал генконсул.
Между тем генконсул воздержался от прогнозов по числу российских туристов по итогам года, отметив, что "доковидные цифры еще не достигнуты".
"Опять же, прогнозировать сложно. В Мугле будут отдельные показатели. Так что вместе в ней, возможно, получится дойти до 4 млн. В прошлом году по статистике Анталья и Мугла вместе как раз приняли порядка 4 млн россиян", - сказал он.
Относительно ситуации с банковским обслуживанием Ветрик отметил, что "никаких обращений на этот счет вообще не поступает".
"Как правило туристы берут туры в отели "все включено", там им и не приходится тратить деньги, а оплата осуществляется в России. Какие-то наличные деньги они берут с собой, конечно. Но в целом особых проблем с расчетами у туристов нет. Обращений по этому поводу нет совсем. Люди, я так понимаю, адаптировались, приспособились. Много информации про расчеты есть в соцсетях, ею активно делятся", - отметил генконсул.