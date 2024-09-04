В визовых центрах закончился летний ажиотаж на шенгены

В визовых центрах наиболее лояльных к россиянам шенгенских стран с приходом осени стало проще подать документы. У туристов, кто запланировал свою поездку в Европу не в самый популярный сезон, есть возможность отправить свои документы в консульство в ближайшие дни, не дожидаясь своей очереди по несколько недель. Это утверждают представители визовых агентств.

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Визовые центры Италии дают возможность записаться на ближайшие даты. Нет долгого ожидания мест во многих городах присутствия Italy VMS и Almaviva. Единственное нужно не забывать, что между датой подачи и поездки должно быть не менее двух месяцев. Максимальный срок рассмотрения по-прежнему закладывают в 60 дней, но есть ощущение, что реальные сроки выдачи после спада активности туристов скоро начнут сокращаться.

Во Франции слоты распределены до конца октября, но постоянно освобождаются ранее занятые места. Причем также на ближайшие даты. Их сдают те туристы, что либо отказались от своих планов на поездки, либо сумели оформить шенген в других странах. Это также позволяет подать документы в сентябре. Правда, самостоятельно ловить такие слоты без ботов сложно.

Податься на Испанию по-прежнему достаточно легко. На прошлой неделе визовые центры распределили места на первую половину сентября. В ближайшем будущем предстоит очередная массовая раздача слотов на вторую половину месяца.