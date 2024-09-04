Компьютерная игра разбудила интерес туристов к китайской провинции

Вышедшая в конце августа в Китае видеоигра Black Myth: Wukong буквально взорвала геймерский мир: за первый час после релиза число игроков на платформе Steam превысило 1 млн человек, а за трое суток было продано более 10 млн копий. Причем 3 млн пользователей рубятся в «Вуконг» одновременно.

Параллельно, как пишут китайские СМИ, вырос интерес туристов к провинции Шаньси (около 500 км от Пекина), где снимались основные локации игры.

«Провинция на севере Китая, которая никогда не была популярным туристическим направлением, внезапно привлекает толпы отдыхающих», – отмечает издание South China Morning Post.

По данным туристического сервиса Tuniu, число туристов в Шаньси в августе выросло на 50% по сравнению с июлем, при этом уровень бронирования отелей удвоился. А по словам управляющего храмового комплекса Сюанькун-сы возле города Датун – одной из главных достопримечательностей провинции, – продажи билетов в последних числах августа подскочили в 3 раза. Менеджер добавил, что из-за роста популярности в экспозицию комплекса добавят контент, связанный с компьютерной игрой.

Кроме висячего буддийского монастыря, особым интересом у туристов пользуются пещерные гроты Юньган с вырезанными в песчанике статуями Будды (их начали создавать в V веке н. э.), 67-метровая деревянная пагода Шакьямуни, построенная в 1056 году, а также еще более впечатляющая по высоте и более древняя Башня аиста на берегу реки Хуанхэ. Впрочем, список далеко не полный. Внимание туристов привлекают также четыре железные статуи, установленные в 1097 году и до сих пор не заржавевшие, храмы Хуаянь и Цзинь с кипарисом, который посадили, как говорят, еще до новой эры, и многие другие интересные места и объекты.

О Шаньси знают немногие, между тем это одна из колыбелей китайской цивилизации. Два с половиной тысячелетия назад именно здесь появилось царство Цзинь. В эпоху империи Тан в городе Тайюань – административном центре провинции – располагалась северная столица этого государства. Активно развивались эти земли и в эпоху империи Мин.

Поскольку главные достопримечательности расположены вблизи Датуна в северной части провинции, добираться из России лучше всего стоит до этого города. Билет из Москвы туда и обратно в середине сентября рейсами China Eastern Airlines обойдется примерно в 68 тыс. руб., а дорога, включая пересадку в Шанхае, продлится около суток. Можно долететь быстрее, однако пересадок будет больше и заплатить придется более 330 тыс. руб.

Ранее мы написали, что российские туристы стали чаще интересоваться турами в Китай. Эта страна впервые вошла в топ-10 популярных направлений туризма по итогам телефонного опроса более 500 турагентств Москвы и Московской области, проведенного интервьюерами Службы «БАНКО» по заказу «ТурДома» в августе этого года. В перспективе страна может составить конкуренцию Таиланду.