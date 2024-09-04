Туристка привезла из Дубая редкие кораллы и попалась на таможне

Жительница Челябинской области привезла из Дубая редкие кораллы и попалась на таможне в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной таможни.

Уточняется, что россиянка пыталась пронести 25 сувениров через «зеленый коридор». В ходе экспертизы было установлено, что привезенные из ОАЭ кораллы находятся под угрозой исчезновения. Женщина объяснила, что взяла их с собой в Россию в качестве сувениров и не знала, что нарушает закон. Теперь ей грозит штраф.

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Ранее в августе в аэропорту Шереметьево у 53-летнего гражданина Китая нашли дериваты кашалота. Мужчина заявил, что купил их родственникам в качестве сувениров.