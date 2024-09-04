Хайнань намерен принять в этом году более 200 тысяч туристов из России

Китайский курортный остров Хайнань в Китае по итогам этого года рассчитывает принять свыше 200 тысяч российских туристов. Об этом рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума во Владивостоке гендиректор компании Hainan United Airlines Tourism Group Сунь Юн.

«В 2023 году остров Хайнань посетили около 100 тысяч российских туристов, а в 2024 году это число превысит 200 тысяч», — сказал он, отметив, что остров вскоре планирует принимать «более 500 тысяч туристов из России каждый год». «Мы продолжим улучшать отельные услуги, увеличивать количество блюд русской кухни в ресторанах, обучать персонал, чтобы больше сотрудников могли освоить русский язык для повседневного общения», — подчеркнул гендиректор туристической компании.

В 2019 году, по данным российских пограничников, Хайнань посетили 930 тысяч туристов из России. До ковидных ограничений на остров летали чартеры из России. На Россию в то время приходилось около половины зарубежных рейсов. Сейчас турпоток на остров только начинает восстанавливаться.