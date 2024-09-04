«Везде пытаются ободрать»: почему россияне жалуются на отдых в Турции

Турция остается самым популярным туристическим направлением у россиян. По данным погранслужбы ФСБ РФ, в период с января по июнь 2024 года республику с целью туризма посетили 1,76 млн россиян. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2023-го. При этом растет число граждан, разочаровававшихся в отдыхе в Кемере, Белеке, Анталии и Даламане. Чем турецкие курорты отталкивают наших соотечественников — в материале NEWS.ru.

Отдых в Турции по-прежнему популярен?

Туристический поток в Турцию из России по итогам 2024 года может достигнуть допандемийных значений и приблизиться к показателю в 7 млн человек, сообщил ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. При этом эксперт обратил внимание на то, что в последнее время появляется информация о заметном снижении числа туристов в республике. По словам Горина, это связано с тем, что сами турки выбирают отдых за рубежом из-за высокого уровня инфляции.

«Но это никак не относится к гражданам других государств. Сейчас Россия, если говорить об отдыхе в Турции, на первом месте», — отметил Горин.

В пресс-службе Coral Travel сообщили порталу «Интерфакс-Туризм», что в 2024 году наиболее востребованным курортом стал Кемер в провинции Анталья, на который приходится 27,5% объема продаж. На втором месте расположилась Аланья, куда туры купили более 23% туристов, на третьем — Сиде (почти 18%). В десятку курортов-лидеров также вошли Белек, Даламан, Бодрум, Измир и город Анталья.

«Уже не та Турция, к которой мы привыкли»

Светлана из Москвы, отдыхавшая минувшим летом в Анталье, рассказала NEWS.ru, что больше всего ее вывели из себя высокие цены.

«На туристах здесь откровенно наживаются. Безумного дорого абсолютно все. Даже сувенирные значки продаются по космическим ценам! Если кто-то хотел приобрести качественный турецкий трикотаж, то может об этом забыть. Местные развалы заполонили тряпки плохого качества из Китая», — отметила женщина.

Она также рассказала, что в местных кафе и ресторанах было очень дорого. Цены на продукты в супермаркетах тоже удивили.

«Это уже не та Турция, к которой мы привыкли: очень дорого, а качество оставляет желать лучшего. Тебя везде пытаются ободрать. Мы собирались купить сувениры и съездить на несколько экскурсий, однако отказались от этих планов. Мы просто ходили на море и наслаждались природой», — заявила Светлана.

Туристический агент Ольга Шевченко рассказала NEWS.ru, что Турция действительно сильно подорожала.

«Инфляция бьет все рекорды. Дорого все, и многие туристы пребывают в смятении, отказываются от шопинга и каких-либо дополнительных трат», — отметила она.

«Постоянные разборки и ругань»

Все больше россиян жалуются на знаменитый турецкий сервис в отелях. Девушка, оставившая отзыв на платформе «Отзыв.ру», рассказала, что в одной из пятизвездочных гостиниц «хамят на ресепшен и барыжат с номерами».

«Мы приехали в отель в 20 часов. Мне предоставили номер, соответствующий указанному в ваучере, в главном здании с видом на море. Друзей стали упорно заселять в бунгало. Номера в бунгало стоят дешевле при покупке тура тысяч на 30–35. На мою просьбу предоставить номер в главном здании молодой человек мне нахамил, ответив, что у меня с номером все в порядке и отправлялась бы куда подальше или и меня заселят в бунгало», — подчеркнула туристка.

По ее словам, в бунгало было сыро, душ работал плохо, а номер маленький.

«На ресепшен вообще постоянные разборки и ругань из-за номеров на всех языках, включая турецкий. Даже к туркам такое же отношение, как и ко всем остальным», — отметила она.

Отдыхающая также пожаловалась на то, что из восьми ночей три раза никто не приходил убирать номер. Девушка собирала мусор в мешок и выставляла за дверь.

Сергей из Подмосковья, отдыхавший в одном из отелей Кемера, в разговоре с NEWS.ru пожаловался на постоянное хамство.

«За клиентов тут тебя никто не считает. Отдал деньги — и вали отсюда! Отдыхал десять дней, едва ли не постоянно сталкивался с некорректным отношением. Сплошное хамство! У меня сложилось впечатление, что турки начали очень экономить на персонале: видимо, платят мало, берут всех подряд по объявлениям», — сказал он.

«От еды была тошнота десять дней»

Туристы, отдохнувшие в Турции этим летом, жаловались на плохое питание. Предприниматель Сергей из Чувашии рассказал NEWS.ru, что ежегодно отдыхает в республике вместе с семьей, но в этот раз в отеле с едой было сложно.

«Есть, конечно, можно, но все блюда на уровне заводской столовки, а точно не дорогого отеля. Например, кофе был в дефиците, свежевыжатых соков мы не видели. Пирожные были невкусные, как из манки», — отметил бизнесмен.

Анна, отдыхавшая в четырехзвездочном отеле в Аланье, рассказала, что еле дождалась возвращения домой.

«От еды была тошнота десять дней. В ресторане — столовой, точнее — хаммам, кондиционеры вообще не работают», — подчеркнула девушка.

Антон из Ульяновска, который отдыхал в Анталье с женой и детьми, также пожаловался на невкусную еду в гостинице.

«Мы жили в четырехзвездочном отеле. Но с питанием была напряженка. В основном овощи и всякая зелень. Мяса на всех не хватало, едва ли не битва за него была. Конечно, впечатления от отдыха, мягко говоря, смазаны», — сказал мужчина в беседе с NEWS.ru.

«Пластик, тампоны, какашки, все можно увидеть»

Россияне больше всего жалуются на антисанитарию, в частности на грязные пляжи и отели в Турции.

«Номерной фонд обветшалый, обои отклеиваются, краны болтаются, грязь на стенах, в душевой, в углах — грязь многолетняя. Зеркало в грязных разводах всегда, стеклянная перегородка душевой тоже постоянно грязная. Противно прикоснуться к раковине», — заявила одна из туристок, отдыхавшая в Мармарисе.

По ее словам, гелей для душа в номере нет, все надо иметь с собой. Отельные полотенца давно не белые и даже в пятнах.

«Пляж грязный: с утра валяются мусор, бутылки, остатки еды... Лежак старый и тоже грязный. Лежаков не хватает, в 06:30 первая линия лежаков уже занята. Пляжных полотенец нет», — подчеркнула она.

Пользователь Сети под ником Filip, отдыхавший в Белеке, пожаловался на то, что его пятизвездочный отель был очень неухоженный.

«Утром возле бассейна горы мусора, вчерашних стаканов, залитые пивом столики и шезлонги. В целом, это не отдых от слова „совсем“, а отель реальная помойка — бардак в ресторане, грязь возле бассейна, территория очень маленькая. Жаль, что отдых испорчен», — сказал он.

Туристка Анна заявила, что «море грязное, пластик, тампоны, какашки, все можно увидеть».

«Заболели ротавирусом в самом начале отдыха, а улетали с обычным ОРВИ и неделю болели еще в России. Никогда такого не было за столько лет путешествий и отдыха. Полотенца меняют два раза в неделю. Грязь везде! Дети бегают в туалет общий босиком и оттуда в бассейн», — отметила она.

Правда ли Турция так плоха?

Турагент Анастасия Дубинина рассказала NEWS.ru, что у россиян сегодня не так много вариантов для зарубежного отдыха.

«Можно сколько угодно ругать Турцию, но по соотношению „цена-качество“ лучше отдыха сегодня, пожалуй, не найти. К тому же многое зависит от выбора отеля. В Турции далеко не все пятизвездочные гостиницы одинаковые по уровню сервиса. „Пятерки“ очень разные, поэтому следует советоваться со специалистами, читать отзывы и общаться с теми, кто ранее побывал в тех или иных местах», — пояснила Дубинина.

Она также отметила, что Турция традиционно предоставляет качественный отдых туристам.

«Если кто-то считает, что отдых в Сочи обойдется заметно дешевле и окажется более качественным, то буду вынуждена разочаровать. Отдыхать в России сегодня тоже очень дорого, и есть немало нюансов, связанных с обслуживанием», — подчеркнула она.

По мнению туристического агента Ольги Шевченко, было бы опрометчиво утверждать, что сервис в Турции стал принципиально хуже.