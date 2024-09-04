Россияне заняли пятое место по посещению КНР в 2023 году

Граждане России заняли пятое место по посещению Китая в 2023 году, сообщил замглавы Минэкономики страны Дмитрий Вольвач на полях Восточного экономического форума.

«Рассчитываем, что по итогам текущего года наш взаимный турпоток вырастет до 2 млн человек», — передаёт его слова ТАСС.

Ранее в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» заявили, что групповые безвизовые поездки в Китай становятся всё популярнее.