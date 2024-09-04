Топ-5 стран БРИКС, которые выбирают российские компании для командировок

В рамках Восточного экономического форума обсудили, как изменились направления делового туризма – индикатора, который отражает интерес бизнеса и показывает приоритетные страны для сотрудничества. Группа компаний «Аэроклуб» выяснила, в каких сферах страны БРИКС укрепляют отношения, основываясь на статистике по командировкам и отраслям бизнес-туристов.

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В 2024 году Россия взяла на себя председательство в БРИКС, что послужило мощным импульсом для развития сотрудничества между странами блока, охватывающего самые разные сферы – от энергетики до ИТ-технологий.

В этом контексте особое внимание привлекает резкий рост количества бизнес-путешествий. По данным компании «Аэроклуб», спрос на командировки между Россией и странами БРИКС в 2024 году увеличился в 5 раз.

Средняя стоимость перелета при этом изменилась незначительно: с 59 122 рублей в 2022 году до 63 695 рублей в 2024 году, что не сказывается на спросе.

Среди стран БРИКС особенно отличился Китай, который лидирует как по количеству деловых путешественников, так и по темпам роста интереса со стороны бизнеса. Если в 2022 году количество командировок в эту страну составляло всего 5% от общего объема по странам БРИКС, то в 2023 году этот показатель взлетел до 54%, а в первом полугодии 2024 года эксперты «Аэроклуба» уже фиксируют превышение показателей за весь 2023 год.

ОАЭ также демонстрируют непрерывный рост интереса: спрос на командировки туда увеличился на 41% в 2023 году и на 8% в 2024 году.

Индия также увеличивает свою привлекательность для бизнес-туристов из России и в 2024 году сохраняет свои позиции в тройке лидеров. На 72% выросло количество бизнес путешествий в Саудовскую Аравию в 2024 году.

Бразилия, еще одна ключевая страна блока, демонстрирует существенный рост: количество командировок в 2023 году увеличилось на 137%, за первую половину 2024 года рост составил 85% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В то же время активно укрепляются связи в конкретных отраслях. Нефтегазовая промышленность и энергетика стали основными направлениями сотрудничества между Россией и странами БРИКС, особенно с Китаем, где спрос на командировки в этой сфере увеличился на 229%.

ИТ-компании активно осваивают рынки ОАЭ и Китая: спрос на командировки в ОАЭ в 2023 году увеличился на 141%, а в Китай – белее чем в два раза. В этом году тенденция продолжается.

Кроме того, ОАЭ становятся все более популярным направлением для представителей медицинской и фармацевтической отрасли, спрос на командировки которых растет на 90% на протяжении последних двух лет.

Российские компании, работающие в сфере реализации товаров повседневного спроса (FMCG), также демонстрируют активное наращивание сотрудничества со странами БРИКС. Командировки из России в Китай в этой отрасли выросли на 286%, в ОАЭ – на 350%, в Индию – на 200%, в Бразилию – на 100% в 2024 году.

Развивается и сотрудничество между научными сообществами России и странами БРИКС, при этом Китай остается лидером по количеству деловых поездок с ростом на 310% в 2024 году. Индия тоже демонстрирует значительный рост интереса в научной сфере, на 181% в текущем году, а спрос на поездки в Индию увеличился на 54%