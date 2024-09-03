Десять причин поехать в Японию

Ханами, онсэн, кабуки: 10 причин поехать в Японию, в которой все по-другому
Гейши и роботы, манга (мы про комиксы) и суши, Фудзияма и сакура… У многих Япония ассоциируется также с трудоголизмом: 14-16-часовые рабочие дни, как следствие, традиция «инэмури» — так называемый дневной сон в общественных местах, даже в офисе. В общем, Страна восходящего солнца была и остается для нас другим миром, другой вселенной, которую так хочется познать. Рассказываем, чем там заняться.
Взойти на Фудзияму
Встретить рассвет на вулкане Фудзи на высоте 3776 метров над уровнем моря мечтают. Однако доступно это не каждому: сезон восхождений длится всего пару месяцев — с июля до сентября. На вершину ведут 4 тропы, преодолеть самую короткую и легкую можно за 5-7 часов. Ночная дорога определенно стоит того: в лучах восходящего солнца становится понятно, почему синтоисты, чья религия основана на японской мифологии, считают гору священной и живой.
Освоить ханами и момидзи-гари
Традиция созерцания в Японии известна с древних времен. В современных школах есть даже уроки, на которых детей обучают правильно (то есть с душой) любоваться природой. Самый известный нам предмет созерцания, конечно же, цветущая по весне сакура: процесс любования ею называют ханами. А осенью можно заняться момидзи-гари — «охотой» на раскрасневшиеся остролистые клены: просто смотрите на них и радуйтесь.
Столкнуться с гейшей
Квартал Гион в Киото, где вот уже более двух столетий живут гейши, некоторые европейцы по ошибке называют районом красных фонарей. Вот только гейши не являются представительницами древнейшей профессии. Гейши — это «люди искусства», которые умеют развлечь гостей — разговорами, песнями, танцами, игрой на музыкальных инструментах. Увидеть этих загадочных женщин можно в Гионе — на улицах или в чайных домиках «о-тяя».
Пообщаться с роботами
Помимо гейш на улицах в Японии туристы ожидают увидеть многочисленных роботов. Однако искать «железного человека» стоит в музее развития науки и инноваций «Мирайкан» в Токио. Там живет андроид Asimo, который умеет здороваться, прыгать на одной ножке и наливать воду в стаканчик. Роботов в роли официантов и поваров также можно найти и в некоторых кафе-ресторанах.
Посетить тысячу храмов
Футуристичность и древность органично сосуществуют друг с другом. Поэтому храмы — это такая же неотъемлемая часть Японии, как и небоскребы. Тем более первые будут подревнее. За ними едем в Киото, древнюю столицу. А там — тысяча храмов, среди которых и знаменитый Фусими Инари с его 10 000 красных ворот тории и 1300-летней историей.
Прокатиться на синкансэн
Железная дорога? Нет, новая магистраль (именно так переводится слово «синкансэн»), причем сверхскоростная! 50 лет назад в Японии появился самый быстрый в мире поезд, который развивал скорость до 210 км/ч. Теперь синкансэн — это масштабная транспортная сеть, а скорость составов достигает 300 км/ч. Интересно, что внутри кресла можно развернуть в желаемом направлении.
Сделать фото на перекрестке Сибуя
Самый известный в Токио перекресток, на котором в час пик может собираться до 3000 человек, хаотично спешащих по пешеходным перекресткам. Спешка вполне объяснима: транспорт останавливается всего на 55 секунд. Впрочем, за это время многие даже успевают сделать для соцсетей заветные кадры на зебрах. Недалеко также установлен памятник Хатико — самому верному в мире псу.
Попариться в онсэне
Онсэн — японские термальные источники — это не просто СПА-процедуры, а настоящий ритуал. При купальнях, как правило, есть традиционные гостиницы — рёканы, где гостям выдают национальные халаты, в которых можно ходить везде и всюду. В самой бане рекомендуется по несколько минут проводить в каждой ванной с разной температурой и заниматься созерцанием (куда же без него в Японии!). Людей с татуировками в онсэн могут не впустить — рисунок на теле в стране воспринимается как принадлежность к якудзе.
Разобраться с местной кухней
Рамэн, удон или соба? В Японии культ лапши, есть даже путеводители по соответствующим заведениям. Но, кажется, в первую очередь нужно попробовать настоящие суши — поверьте, они отличаются от тех, что подают в российских ресторанах. Среди любимых у японцев блюд также сукияки, гюдон, карааге (что бы это ни значило) и мясо… дельфинов. И не забывайте НЕ оставлять чаевые — не принято.
Вдохновиться кабуки
У народного театра кабуки, который появился 4 столетия назад, любопытная история. Изначально на сцену выходили исключительно женщины, чаще легкого поведения, а потому правительство запретило прекрасному полу выступать. За дело взялись юноши — и снова запрет: уж слишком сильно они вживались в женскую роль. С тех пор в кабуки играют только взрослые мужчины. Иностранцам перед спектаклем выдают либретто, так что не страшно, если вы не знаете японский: наслаждайтесь игрой и… созерцанием (да, мы снова о своем, о вечном).