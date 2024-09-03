Десять причин поехать в Японию

Гейши и роботы, манга (мы про комиксы) и суши, Фудзияма и сакура… У многих Япония ассоциируется также с трудоголизмом: 14-16-часовые рабочие дни, как следствие, традиция «инэмури» — так называемый дневной сон в общественных местах, даже в офисе. В общем, Страна восходящего солнца была и остается для нас другим миром, другой вселенной, которую так хочется познать. Рассказываем, чем там заняться.

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Взойти на Фудзияму

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Встретить рассвет на вулкане Фудзи на высоте 3776 метров над уровнем моря мечтают. Однако доступно это не каждому: сезон восхождений длится всего пару месяцев — с июля до сентября. На вершину ведут 4 тропы, преодолеть самую короткую и легкую можно за 5-7 часов. Ночная дорога определенно стоит того: в лучах восходящего солнца становится понятно, почему синтоисты, чья религия основана на японской мифологии, считают гору священной и живой.

Освоить ханами и момидзи-гари

Традиция созерцания в Японии известна с древних времен. В современных школах есть даже уроки, на которых детей обучают правильно (то есть с душой) любоваться природой. Самый известный нам предмет созерцания, конечно же, цветущая по весне сакура: процесс любования ею называют ханами. А осенью можно заняться момидзи-гари — «охотой» на раскрасневшиеся остролистые клены: просто смотрите на них и радуйтесь.

Столкнуться с гейшей

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Квартал Гион в Киото, где вот уже более двух столетий живут гейши, некоторые европейцы по ошибке называют районом красных фонарей. Вот только гейши не являются представительницами древнейшей профессии. Гейши — это «люди искусства», которые умеют развлечь гостей — разговорами, песнями, танцами, игрой на музыкальных инструментах. Увидеть этих загадочных женщин можно в Гионе — на улицах или в чайных домиках «о-тяя».

Пообщаться с роботами

Помимо гейш на улицах в Японии туристы ожидают увидеть многочисленных роботов. Однако искать «железного человека» стоит в музее развития науки и инноваций «Мирайкан» в Токио. Там живет андроид Asimo, который умеет здороваться, прыгать на одной ножке и наливать воду в стаканчик. Роботов в роли официантов и поваров также можно найти и в некоторых кафе-ресторанах.

Посетить тысячу храмов

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Футуристичность и древность органично сосуществуют друг с другом. Поэтому храмы — это такая же неотъемлемая часть Японии, как и небоскребы. Тем более первые будут подревнее. За ними едем в Киото, древнюю столицу. А там — тысяча храмов, среди которых и знаменитый Фусими Инари с его 10 000 красных ворот тории и 1300-летней историей.

Прокатиться на синкансэн

Железная дорога? Нет, новая магистраль (именно так переводится слово «синкансэн»), причем сверхскоростная! 50 лет назад в Японии появился самый быстрый в мире поезд, который развивал скорость до 210 км/ч. Теперь синкансэн — это масштабная транспортная сеть, а скорость составов достигает 300 км/ч. Интересно, что внутри кресла можно развернуть в желаемом направлении.

Сделать фото на перекрестке Сибуя

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Самый известный в Токио перекресток, на котором в час пик может собираться до 3000 человек, хаотично спешащих по пешеходным перекресткам. Спешка вполне объяснима: транспорт останавливается всего на 55 секунд. Впрочем, за это время многие даже успевают сделать для соцсетей заветные кадры на зебрах. Недалеко также установлен памятник Хатико — самому верному в мире псу.

Попариться в онсэне

Онсэн — японские термальные источники — это не просто СПА-процедуры, а настоящий ритуал. При купальнях, как правило, есть традиционные гостиницы — рёканы, где гостям выдают национальные халаты, в которых можно ходить везде и всюду. В самой бане рекомендуется по несколько минут проводить в каждой ванной с разной температурой и заниматься созерцанием (куда же без него в Японии!). Людей с татуировками в онсэн могут не впустить — рисунок на теле в стране воспринимается как принадлежность к якудзе.

Разобраться с местной кухней

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Рамэн, удон или соба? В Японии культ лапши, есть даже путеводители по соответствующим заведениям. Но, кажется, в первую очередь нужно попробовать настоящие суши — поверьте, они отличаются от тех, что подают в российских ресторанах. Среди любимых у японцев блюд также сукияки, гюдон, карааге (что бы это ни значило) и мясо… дельфинов. И не забывайте НЕ оставлять чаевые — не принято.

Вдохновиться кабуки

У народного театра кабуки, который появился 4 столетия назад, любопытная история. Изначально на сцену выходили исключительно женщины, чаще легкого поведения, а потому правительство запретило прекрасному полу выступать. За дело взялись юноши — и снова запрет: уж слишком сильно они вживались в женскую роль. С тех пор в кабуки играют только взрослые мужчины. Иностранцам перед спектаклем выдают либретто, так что не страшно, если вы не знаете японский: наслаждайтесь игрой и… созерцанием (да, мы снова о своем, о вечном).