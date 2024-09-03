Арестованные за ловлю ящериц на Бали российские туристы вышли из СИЗО

Россиян, которых арестовали на Бали за ловлю ящериц в нацпарке провинции Суриканда, отпустили из следственного изолятора. Но уголовное дело в отношении туристов все еще не прекращено.

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О задержании 17-летнего Николая и 21-летнего Савелия стало известно на этой недели. Молодые люди были арестованы, когда пытались поймать редких рептилий. Простое развлечение оказалось серьезным правонарушением, которое карается не только штрафом, но и тюрьмой на срок до 20 лет.

Полицейские доставили туристов в участок, при этом не уведомили об этом их родственников. Родители парней заявили об их пропаже, к ситуации подключились общественники и посольство РФ. Выяснилось, что туристов задержали с грубыми нарушениями законодательства: несовершеннолетнего допрашивали без присутствия опекуна, адвоката и переводчика. К тому же его поместили в камеру, где уже сидели взрослые заключенные.

В итоге туристов сегодня выпустили из СИЗО на поруки. До суда они должны жить в отеле, покидать территорию острова запрещено. Кроме того, подозреваемые обязаны периодически отмечаться в местном отделе полиции.

Родственники туристов уверены, что местные правоохранительные органы просто планировали получить взятку. Но когда в дело вмешалось посольство, то россиян пришлось освободить из-под стражи без дополнительной денежной мотивации со стороны родителей задержанных.