Во Внуково задержали вылет нескольких рейсов Turkish Airlines

У авиакомпании Turkish Airlines наблюдаются сбои в расписании вылетов из Москвы на турецкие курорты. По данным онлайн-табло аэропорта Внуково, шесть рейсов отправились с отклонением от графика, еще четыре – отложены.

© tourdom.ru

Наиболее крупная задержка – более чем на 6 часов – у рейса в Даламан TK 3713. Boeing 737-800 должен был повезти туристов из Москвы в Турцию в 06:10 утра, однако вылет отложили до 12:30.

Ранее на 3 часа перенесли отправление TK 3957 в Анталью: борт покинул Внуково в 04:44 вместо 01:50 по расписанию. С таким же опозданием улетят на турецкий курорт и пассажиры TK 3995: сейчас отправление ожидается в 16:30.

Есть изменения и на прилете. На 6,5 часов позже назначенного времени приземлился в Москве TK 3700, следовавший из Антальи. Борт турецкой авиакомпании привез пассажиров в 11:29 вместо 05:10.

Опаздывают с прибытием во Внуково и другие самолеты Turkish Airlines из Антальи. На 3 часа позже, в 15:34, доставит туристов в Москву TK 3994, с двухчасовой задержкой – TK 3972.

В аэропорту Санкт-Петербурга крупных сбоев у авиакомпании не зафиксировано. С трехчасовым опозданием ожидается вылет TK 3989 в Бодрум. По графику Boeing 737-800 должен был покинуть Пулково в 13:05, теперь на табло указано время 15:00. Очевидно, отклонение связано с поздним прибытием воздушного судна: вместо 12:00 лайнер из Бодрума приземлится в питерском аэропорту в 13:57.

3 сентября TourDom.ru писал, что Turkish Airlines устранила крупные веерные задержки из Москвы и Санкт-Петербурга, возникшие 1–2 сентября. После ввода в столичных аэропортах плана «ковер» авиакомпания перенесла несколько вылетов в Турцию более чем на сутки. Не выдержав длительного ожидания, некоторые туристы начали отказываться от туров.