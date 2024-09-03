Групповые безвизовые поездки в Китай становятся все популярнее

В пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» заявили, что групповые безвизовые поездки в Китай становятся всё популярнее.

«Туризм в Китае круглогодичен, путешественники могут найти в этой стране различные варианты отдыха на любой вкус. Кроме того, выросло число прямых авиарейсов. Наибольшей популярностью, прежде всего, пользуются Пекин, Шанхай, Гонконг и Хайнань», — отметили специалисты.

По словам экспертов, несмотря на то, что всё более популярными становятся групповые безвизовые поездки, спрос на визы достаточно высокий.

«Поэтому для российских туристов вновь сделали послабление — освободили от сдачи биометрии в КНР при оформлении однократных или двукратных виз со сроком пребывания до 180 дней. Облегчённый порядок будет действовать до 31 декабря 2025 года», — заключили в пресс-службе.

Ранее в «Турпомощи» дали советы туристам на фоне задержек рейсов Turkish Airlines.