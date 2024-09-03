Туристический поток из Нижнего Новгорода во Вьетнам вырос в 4 раза

Туристический поток из Нижнего Новгорода во Вьетнам этим летом вырос в 4,4 раза. Такие выводы сделали эксперты МегаФона, проведя анализ обезличенных данных абонентов в роуминге.

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В целом туристы из Нижегородской области этим летом на 10% чаще, чем годом ранее, выезжали за границу. Особо популярным стало азиатское направление. Прирост туристов во Вьетнам, Китай и Таиланд составил 83%.

За сезон отпусков жители области суммарно посетили 142 страны мира. Самым востребованным направлением остается Турция, которую выбрали 28% путешественников. Далее по популярности идут Абхазия, Беларусь, Египет и Грузия.

Также заметный прирост показало Марокко, куда нижегородцы начали ездить в два раза чаще. А среди европейских стран в топе Италия, Сербия и Греция.

Напомним, в Городецком округе открылись глэмпинги на 25 номеров.