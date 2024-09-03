Какой остров выбрать для идеального отдыха в Греции

Выбор между Санторини и Миконосом — популярная задача для туристов в Греции. Эти острова предлагают разные впечатления: Санторини привлекает романтическими закатами и вулканическими пляжами, а Миконос славится оживленной ночной жизнью и роскошными клубами.

Добраться до обоих островов можно на самолете или пароме из Афин, хотя путь на Санторини занимает больше времени. Санторини популярен летом, а межсезонье привлекает спокойствием и более доступными ценами. Миконос оживает в пик сезона, а в низкий сезон становится спокойнее.

Санторини известен черными пляжами и живописными видами, а Миконос — золотистыми песками и вечеринками под открытым небом. Для романтиков Санторини — идеальный выбор, а для любителей ночной жизни подойдёт Миконос.

Что касается визы, лучше подавать документы заранее. Перелеты в Грецию из Москвы возможны с пересадками, а также через Турцию на паромах. Цены на отдых в 2024 году варьируются в зависимости от категории отеля и услуг, что позволяет подобрать тур на любой бюджет. Подробнее о том, как выбрать между знаменитыми островами Греции, можно почитать на сайте издания Туристас.