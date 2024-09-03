С окончанием летних отпусков спрос на некоторые туристические направления не падает, а только продолжает расти. В некоторые места отдыхать отправляются именно осенью. Какие интересные направления с пляжем и морем доступны осенью 2024 года, рассказала директор турагентства SAVAGE TOUR Валерия Павлюкова.

Как отметила турэксперт, лидирующие позиции остаются у Турции и Египта. Эти страны россияне чаще всего выбирают в качестве отпуска. Валерия Павлюкова уточнила, что эти направления не теряют своей популярности в связи с ценообразованием – они по-прежнему остаются самыми доступными вариантами для россиян.

Турагент пояснила, что за небольшие, по современным меркам деньги, люди могут получить полный комплекс услуг. Она напомнила, что в этих странах работает система «все включено», куда входит полноценное питание, развлечения и напитки. Единственное, на что придется потратить дополнительные средства – это экскурсии.

Среди актуальных направлений с полным пактом услуг специалист рекомендует рассмотреть Объединенные Арабские Эмираты. По словам Валерии, эта страна на сегодняшний день пользуется популярностью у россиян в том числе и для отдыха в осенний период. Причем здесь также можно отдохнуть по системе «все включено».

«Еще одна страна для тех, кто выбирает отдых по системе "все включено", это Куба. Направление также пользует колоссальным спросом. Оно же будет актуальным на осенний период», – отметила Валерия Павлюкова.

Отдельное внимание турагент акцентировала на странах азиатского направления, среди которых наиболее популярны Таиланд, Вьетнам и Китай. В разговоре с Тульской службой новостей Павлюкова отметила, что в последнее время Китай активно набирает популярность за счет прямых рейсов.

Ранее специалисты сервиса OneTwoTrip провели анализ цен на отели в популярных туристических направлениях и выявили города, где отдых осенью обойдется значительно дешевле, чем летом. Подробности – в материале «ФедералПресс».