Шри-Ланка упростила правила въезда для российских туристов

Правительство Шри-Ланки вновь изменило правила получения виз для туристов. Для граждан России и еще 37 стран с 2 сентября введен упрощенный безвизовый режим. Действие льготного периода – до 31 марта 2025 года. Как сообщило вчера издание Newswire, об этом заявил министр иностранных дел Али Сабри.

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Глава МИД отметил, что теперь туристам почти четырех десятков стран не нужно оформлять разрешение на въезд. Офицеры погранслужбы будут проставлять в загранпаспорта штамп о прибытии при проверке документов без дополнительных формальностей. Вводимая практика должна быть похожа на ту, как это происходит при прохождении россиянами границы, например, в Таиланде: отдал паспорт – быстро поставили отметку, и добро пожаловать в страну.

До последнего времени россияне въезжали на Шри-Ланку, оформляя бесплатную визу по прилете в окошке иммиграционной службы. При этом туристы волновались из-за неопределенного статуса – такая практика действовала до особого распоряжения правительства. Теперь же обозначены точные даты.

Власти страны пошли на облегчение визовых правил из-за невозможности выдавать туристам электронные визы, которые были введены прошедшей весной. По решению суда в начале августа была прекращена работа онлайн-портала – сейчас на сайте стоит уведомление о прекращении работы. Новую площадку открыть в кратчайшие сроки оказалось проблематично. В итоге в международном аэропорту Бандаранаике в Коломбо появились огромные очереди на оформление виз по прибытии.

По новым правилам разрешенный срок пребывания для россиян остается прежним – до 30 дней. Его возможно продлить в иммиграционном офисе еще на столько же, заплатив 50 долларов.