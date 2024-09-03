Шри-Ланка упростила правила въезда для российских туристов

Шри-Ланка упростила правила въезда для россиян
Правительство Шри-Ланки вновь изменило правила получения виз для туристов. Для граждан России и еще 37 стран с 2 сентября введен упрощенный безвизовый режим. Действие льготного периода – до 31 марта 2025 года. Как сообщило вчера издание Newswire, об этом заявил министр иностранных дел Али Сабри.
Глава МИД отметил, что теперь туристам почти четырех десятков стран не нужно оформлять разрешение на въезд. Офицеры погранслужбы будут проставлять в загранпаспорта штамп о прибытии при проверке документов без дополнительных формальностей. Вводимая практика должна быть похожа на ту, как это происходит при прохождении россиянами границы, например, в Таиланде: отдал паспорт – быстро поставили отметку, и добро пожаловать в страну.
До последнего времени россияне въезжали на Шри-Ланку, оформляя бесплатную визу по прилете в окошке иммиграционной службы. При этом туристы волновались из-за неопределенного статуса – такая практика действовала до особого распоряжения правительства. Теперь же обозначены точные даты.
Власти страны пошли на облегчение визовых правил из-за невозможности выдавать туристам электронные визы, которые были введены прошедшей весной. По решению суда в начале августа была прекращена работа онлайн-портала – сейчас на сайте стоит уведомление о прекращении работы. Новую площадку открыть в кратчайшие сроки оказалось проблематично. В итоге в международном аэропорту Бандаранаике в Коломбо появились огромные очереди на оформление виз по прибытии.
По новым правилам разрешенный срок пребывания для россиян остается прежним – до 30 дней. Его возможно продлить в иммиграционном офисе еще на столько же, заплатив 50 долларов.