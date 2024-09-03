Из Владивостока открылись авиарейсы на китайский остров Хайнань

Из Международного аэропорта Владивосток запустили прямые рейсы на курортный остров Хайнань. 2 сентября был отправлен первый борт авиакомпании «Аэрофлот» по этому маршруту.

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Полеты по этому направлению будут выполняться три раза в неделю (понедельник, среда, пятница). Вылет в Санью в восемь часов вечера по местному времени. Обратно во Владивосток в 10 часов 10 минут. Об этом EastRussia сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток.

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing-737-800, вместимость составляет 158 кресел. Время в пути – шесть часов.

Отмечается, что Санья является седьмым направлением в маршрутной сети из Владивостока в Китай.