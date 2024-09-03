Авиакомпания Cathay Pacific отменит еще 20 рейсов

Гонконгская Cathay Pacific Airways намерена отменить 20 запланированных на среду рейсов из-за обнаружения неполадок в работе двигателей самолетов Airbus A350. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

Ранее авиакомпания сообщила об отмене 48 рейсов, запланированных на вторник.

В понедельник во время выполнения рейса из Гонконга в Цюрих самолет Airbus A350 был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за обнаружения неполадок в двигательной системе. Из-за этого инцидента авиакомпания провела проверку других самолетов этой модели.

По данным источников South China Morning Post, в результате проверки у 15 самолетов были выявлены неполадки с двигателем. В связи с этим компания отменит еще 20 рейсов, запланированных на среду. Таким образом, общее количество отмененных рейсов Cathay Pacific на этой неделе достигнет 68.

По словам собеседников издания, авиакомпания полагает, что все рейсы на самолетах Airbus A350 возобновятся к субботе.

A350 оснащаются двигателями британской компании Rolls-Royce. Cathay Pacific Airways эксплуатирует самолеты этого типа с 2016 года.