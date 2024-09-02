Туристы ждали недельную визу 150 дней

Туристы продолжают пожинать плоды повышенного летнего спроса на визы в Европу. Опытом очень долгого получения итальянского шенгена поделилась одна из туристок.

В визовый центр в Санкт-Петербурге она подала документы еще в середине апреля. Прошли 45 суток, затем 60, но ответа всё не было. Попытки прояснить информацию о своем паспорте не приносили никаких результатов – оставалось только ждать.

Спасало только одно – документы были поданы заблаговременно, вылет в Европу планировался на начало сентября. Заявители, уже имевшие опыт общения с петербургским консульством, заверили, что дипмиссия страны выдаст документы накануне поездки и никак не раньше. Оказались почти правы, но даже в этом случае итальянские консулы сумели опоздать:

«При подаче заявляли вылет на 2 сентября, и паспорт выдали именно этого числа, не раньше. По их логике мы должны были с чемоданами ехать за документами. Благо на самом деле уже позже купили билеты на 6 сентября, так что поездка не пропала», – рассказала в соцсетях туристка. Не порадовал и срок на который дали шенген: «4,5 месяца ждали, чтобы получить визу всего на 9 дней. Жесть, конечно, но это Питер. Наверное, припомнили косячок в прошлом году – с неоткрытой греческой визой ездили в Италию. Так что дали хоть что-то, и то хорошо».

Ранее TourDom.ru писал, что итальянское консульство увеличило сроки рассмотрения документов до 2 месяцев.