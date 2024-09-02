Более 50 туристов прилетели из Шарджи в Москву без чемоданов

Туристы, прилетевшие из Шарджи в Москву рейсом Air Arabia в воскресенье, не дождались своих чемоданов в аэропорту Домодедово. Оказалось, что сотрудники аэропорта в ОАЭ просто не погрузили багаж в самолет.

© tourdom.ru

Как рассказали сами пассажиры, им пришлось несколько часов простоять возле стойки Lost and Found – представители авиагавани не сразу приступили к приему туристов. Заявления на розыск написали более 50 человек.

«Народ уже начал кричать и нервничать. В зоне выдачи багажа в Домодедово нет ни стульев, ни точки питания. Выйти отсюда без заявления о потере люди не могут», – рассказали путешественники.

Пассажиров возмутили не только долгое ожидание, но и отказ представителя авиакомпании дать официальный комментарий по ситуации. Впрочем, утеря багажа – случай все же рядовой и сотрудник перевозчика в России вряд ли может повлиять на ситуацию с забытым в ОАЭ багажом. Тем более что ответственность за это несет непосредственно аэропорт отправления. В свою очередь, в Домодедово отреагировали на негодование пассажиров и сообщили, что прилагают все усилия для поиска вещей и скорейшего разрешения ситуации.

Между тем оказавшиеся в Москве без чемоданов туристы уже создали общий чат для обмена информацией. Как оказалось, в тот же день прилетел багаж пассажиров, прибывших из Шарджи в Россию 29 августа. Как правило, доставка потерянных вещей владельцу занимает в среднем 1–2 суток, однако в данном случае россияне уверены, что им придется ждать несколько дней.