Число отправившихся за границу из аэропорта Сочи выросло на 17,3%

Свыше 500 тыс. человек отправились из аэропорта Сочи по международным направлениям этим летом, динамика роста в сравнении с показателями 2023 года составила 17,3%. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"По 23 международным направлениям в 16 стран из города Сочи летом отправилось более полумиллиона пассажиров, в 2023 году этот показатель был на уровне 439 тыс. человек. Динамика роста составляет 17,3%", - сообщили в пресс-службе.

Там также уточнили, что на число отправившихся за границу из аэропорта Сочи туристов повлияли развитие трансферных услуг, расширение капсульного отеля в терминале аэровокзального комплекса и активная работа с перевозчиками - как с российскими, так и с иностранными. По данным пресс-службы воздушной гавани, самыми популярными направлениями летом 2024 года стали Анталья, Стамбул, Ереван, Ташкент и Тель-Авив.

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова в топ-5 по объему пассажирских перевозок в РФ. Он входит в группу компаний "Аэродинамика". На фоне авиационных ограничений, действующих с 2022 года, аэропорт Сочи стал главным южным международным авиахабом России, поскольку является единственным работающим из четырех аэропортов в Краснодарском крае. Полеты выполняются по 65 внутрироссийским и международным направлениям. Рейсы совершают 21 российский и 5 иностранных перевозчиков. Летом 2024 года аэропорт обслужил 5,2 млн человек.