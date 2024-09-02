Бригада собак помогает туристам не стрессовать в аэропорту

Команда четвероногих помогает пассажирам бороться с переживаниями. Ими восхищаются пользователи соцсетей.

Так, во вторник, 27 августа, в международном аэропорту Филадельфии состоялось чествование группы собак-терапевтов. В этот день 5 лет назад 23 члена бригады "Виляющих хвостами" выступили в качестве помощников людям.

Четвероногим вручили подарки на день рождения и фирменный торт, а прохожим раздавали угощения и просили подписать поздравительную открытку.

Сотрудники и их собаки находятся в аэропорту минимум два часа в неделю. В это время они поднимают настроение пассажирам, а также носят жилеты с надписью "погладить меня", пишет newstracker.ru.