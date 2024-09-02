Россиянам назвали альтернативу Турции для отдыха

Туристы с маленькими детьми, молодожены и отдыхающие, которым неинтересна система «все включено» с алкоголем, стали чаще рассматривать для себя отдых на Мальдивах вместо поездок на турецкие курорты. Об этом «Газете.Ru» рассказала Любовь Слепцова, основатель и руководитель туристического агентства «Амур Тур».

«По данным интернет-магазина туров Travelata.ru, этим летом средняя цена поездки в Турцию выросла на 24% по сравнению с прошлым сезоном и достигла отметки в 226 тысяч рублей. При этом объем бронирований туров на Мальдивы среди российских туристов за год вырос на 46%», — начала турэксперт.

Любовь Слепцова отметила, что согласно статистике компании наибольшей популярностью среди туристов пользуются отели на атолле Северный Мале. По словам эксперта, в 2024 году этот вариант выбрали 34% отдыхающих, которые покупали туры через агрегатор на острова Южной Азии. Кроме того, путешественники предпочитали отдых на атоллах Южный Мале и Ари.

Самым дорогим направлением в этом году в регионе Слепцова назвала атолл Лавиани, средняя стоимость тура составляет 551 тысячу рублей. По словам эксперта, наиболее бюджетным вариантом отдыха на Мальдивах будет Южный Мале, средний чек за тур составляет 354 тысячи рублей.

«Билеты на Мальдивы можно купить за 150–200 тысяч на двоих, а проживание паре с системой «все включено» обойдется в 150 тысяч рублей. В результате туристы получают поездку за 300–350 тысяч рублей», — заявила Слепцова.

Эксперт добавила, что такая стоимость примерно соответствует цене тура в турецкий Белек с проживанием в отеле уровня пять звезд с такими же условиями питания.

В заключение Слепцова рассказала, что самым дорогим направлением для отдыха в этом году стал остров Маврикий. Эксперт заявила, что средний чек поездки составит 483 тысячи рублей. Сообщается, что за год количество бронирований на остров увеличилось в пять раз.