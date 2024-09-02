Названы самые популярные среди российских туристов страны

Российские туристы по-прежнему предпочитают Турцию и Египет для заграничного отдыха, несмотря на значительное подорожание этих направлений. В этом году к традиционным лидерам добавилась Белоруссия.

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По информации эксперта по туризму Анны Высокинской, дружественная России Белоруссия пользуется высоким спросом среди российских путешественников. Высокинская отметила, что для страны, не имеющей выхода к морю, такой интерес является уникальным явлением. Она подчеркнула, что Белоруссия успешно удовлетворяет запросы не только на экскурсионные поездки, но и на санаторный отдых. Санатории республики предлагают комфортное размещение и высокое медицинское оснащение при умеренных ценах. Примерно 12 дней санаторного лечения в Белоруссии обойдется в 60 тыс. рублей на двоих, что делает это направление более доступным по сравнению с дорогими курортами Египта и Турции.

Стоимость поездки в Турцию и Египет на срок от 6 до 13 дней составляет в среднем 300 тыс. рублей на двоих. В то время как экскурсионный тур в Белоруссию на 4 дня стоит около 50 тыс. рублей за двоих, не включая проезд.

Эксперт также отметила, что проезд в Белоруссию не представляет трудностей, так как доступен любой вид транспорта — автомобиль, автобус, поезд или самолет. В отличие от этого, для поездок в дальнее зарубежье требуется авиаперелет, который может быть недоступен из-за высоких цен, ограничений по здоровью или отсутствия удобных аэропортов.

Кроме того, Высокинская указала на возросшую обеспокоенность клиентов по поводу безопасности и возможных внезапных ограничений на поездки. В этом плане Белоруссия выигрывает, что также способствует ее популярности среди российских туристов, пишет «Южный Федеральный».

Ранее в АТОР предупредили о сложностях перелётов между Турцией и Москвой. Также Турция официально подала заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС.