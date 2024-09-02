Российские туристы пожаловались на отдых в Турции

Российские туристы из Сибири столкнулись с проблемами во время отдыха в отеле Beldibi Beach Hotel в Кемере. Причиной их недовольства стало плохое качество питания и антисанитарные условия. Подробности об этом туристы опубликовали на портале «Новосвят».

«Туристы жаловались на скудное и некачественное меню в ресторане отеля. Многие из них, включая одну из туристок по имени Ольга, столкнулись с симптомами пищевого отравления: высокой температурой, тошнотой и болями в животе», – публикует издание.

В интернете можно найти множество негативных отзывов других постояльцев отеля. Кроме того, туристы выражали недовольство мутной водой в бассейне. В результате отдых, который должен был быть приятным, превратился в кошмар для российских туристов. Негативные отзывы могут серьезно повредить репутации отеля.

Отмечается, что в последнее время участились случаи отравлений и ненадлежащих условий проживания в турецких отелях, несмотря на заявленный уровень гостиниц, передает «Новосвят».

Ранее туристка из России отдыхала в Турции и была очень возмущена тем, как неприлично местные мужчины могут вести себя с русскими женщинама. Подробности об этом она рассказала «ФедералПресс».