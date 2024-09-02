Въездной турпоток в РФ вырос в три раза летом

Число иностранных туристов за три летних месяца выросло в 2,5-3 раза по сравнению с летом 2023 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Рост количества въездных организованных поездок этим летом в сравнении с прошлым годом очевиден, именно такой прогноз, в 2-3 раза, АТОР и давал в начале сезона. Тем не менее, разница объемов с допандемийными показателями существенна. Одна из основных причин медленного восстановления турпотоков - это дороговизна авиаперевозки. Несмотря на рост авиасообщения со многими зарубежными странами, цена билетов на 20-30% выше ожиданий интуристов", - сообщил вице-президент АТОР по вопросам въездного туризма, генеральный директор туроператора "Интурист" Александр Мусихин.

В АТОР отметили, что среди причин нынешнего прироста въездного турпотока - полноценный запуск программы электронных виз, а также заметное расширение полетных программ иностранных перевозчиков в Россию по сравнению с прошлым летом.

У туроператора "Интуриса" за июнь - август 2024 количество обслуженных иностранных клиентов оказалось в два раза больше, чем в тот же период год назад, у "Тари тур" количество иностранных групп увеличилось в три-четыре раза, у Space Travel - в 2,5-3 раза. В "Академсервисе" сообщили о приросте в 15% год к году, но эта компания специализируется на бизнес-тревел и MICE (деловом туризме), и более яркий рост объемов у других игроков говорит об опережающей динамике именно классического экскурсионного летнего турпотока: он растет с низкой базы 2023 года, отметили в АТОР.

Чаще всего летом 2024 года иностранные туристы приезжали из Китая (в среднем по организованному рынку - 60-65%), ОАЭ и других арабских стран Персидского залива (Саудовская Аравия, Катар, Оман, Кувейт, Бахрейн; в среднем по рынку - около 15-20%), Индии и Ирана (по 5-7% у каждого), стран Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Вьетнам; около 5-6% вместе по группе стран). Есть также индивидуальные туристы и иногда отдельные мини-группы из Турции, Европы и стран СНГ, добавили в ассоциации.

Около 90% иностранцев, следующих в Россию авиатранспортом, прилетают в Москву, из них около 20-30% посещают также и Петербург. Среди других городов - Мурманск, Сочи и Казань.Туроператоры также отдельно выделяют Приморье, куда приезжает почти половина групповых организованных туристов из Китая, часто - наземным путем через границу и в меньшей степени - авиатранспортом.