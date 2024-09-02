Названы бюджетные направления у туристов, которые не хуже Турции

Наиболее бюджетным вариантом будет отдых в Хургаде – за неделю в местном отеле придётся заплатить около 18,9 тыс. рублей. На данный момент это самый дешевый вариант.

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В наше время путешествовать стало доступнее, чем когда-либо. Но все же, не для всех доступен роскошный отдых на Мальдивах или в Сен-Тропе. Для тех, кто мечтает о качественном отпуске, но с ограниченным бюджетом, "Яндекс Путешествия" предлагает несколько интересных и доступных вариантов.

Армения

Красочная Армения, с ее древними монастырями, живописными горами и озере Севан, привлекает туристов своей богатой историей и культурой. Здесь вы сможете насладиться вкусной национальной кухней, погрузиться в атмосферу древних городов и познакомиться с гостеприимными людьми.

Примерная стоимость: проживание в отеле на неделю в районе Севана обойдется примерно в 53 000 рублей.

Азербайджан

Азербайджан поражает своей красотой: от Каспийского моря и старинной архитектуры Баку до живописных горных пейзажей. Здесь вы сможете попробовать вкуснейший шашлык, окунуться в местный колорит и насладиться атмосферой востока.

Примерная стоимость: проживание в отеле в Баку на неделю обойдется примерно в 26 000 рублей.

Абхазия

Абхазия, с ее субтропической природой, чистейшим морем и горами, предлагает отличную альтернативу дорогим курортам. Здесь вы сможете расслабиться на пляже, прогуляться по реликтовым лесам и попробовать вкуснейшие фрукты.

Примерная стоимость: проживание в отеле в Гагре на неделю обойдется примерно в 32 000 рублей.

Египет

Египет - это, конечно, не только пирамиды, но и прекрасные пляжи Красного моря. Хургада и Шарм-эль-Шейх - настоящие райские уголки для любителей пляжного отдыха. Здесь вы сможете попробовать дайвинг или снорклинг, насладиться роскошными отелями и просто отдохнуть от суеты.

Примерная стоимость проживание в отеле в Хургаде на неделю обойдется примерно в 19 000 рублей.

Кипр

Кипр - это остров с богатой историей, чистейшим морем и красивейшими пляжами. Здесь вы сможете насладиться солнечным климатом, попробовать свежие морепродукты, прогуляться по средневековым городам и посетить знаменитые монастыри.

Примерная стоимость: проживание в отеле в Ларнаке на неделю обойдется примерно в 25 000 рублей.

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