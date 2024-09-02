В Индии раскрыли масштабные планы в сфере туризма

Такое заявление сделал министр туризма и культуры Индии во время форума World Leaders Forum. Сейчас его страна не входит даже в тридцатку наиболее популярных у туристов государств, но это хотят изменить за счет расширения географии отдыха.

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Министр туризма и культуры Индии Гаджендра Сингх Шекхават в ходе международного экономического форума World Leaders Forum заявил, что его страна в ближайшие годы намерена войти в топ-10 самых популярных туристических направлений планеты. Для этого ей должно хватить пяти следующих лет.

Еще в начале августа власти Индии признавали, что страна находится лишь на 39 месте из 119 стран в рейтинге популярности среди туристов. Шекхават отмечает, что туристическая отрасль по всему миру генерирует около 10,4% ВВП, тогда как в Индии этот показатель составляет лишь 7,9%.

Популярность страны у отдыхающих планируют повышать за счет увеличения туристических маршрутов. Туристов хотят завлекать в ранее малоизвестные у них регионы. Сегодня 65% всего турпотока приходится на шесть штатов и столицу.

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