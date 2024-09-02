В Турции рассказали об ожиданиях от турпотока до конца года

Глава республики исходит из того, что к началу августа страну посетило уже 35 млн отдыхающих. Каждый турист приносит экономике Турции около 1000 долларов.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до конца 2024 года в стране по-прежнему рассчитывают принять не меньше 60 млн туристов, которые принесут экономике 60 млрд долларов. По данным на конец июля, турпоток достиг 35 млн человек.

Отмечается, что годом ранее 56 млн туристов принесли Турции более 56 млрд долларов. При этом россияне в этом и прошлом годах оказались самой многочисленной категорией отдыхающих. Если в 2023 году их приехало 6,3 млн человек, то в этом году, несмотря на все сложности, их ожидается около 7 млн.

Ранее сообщалось, что российский туроператор стал заказывать гораздо больше чартеров из Москвы в Таиланд.

Стало известно, что российский турбизнес начал продавать горящие путевки в Турцию по системе «все включено».