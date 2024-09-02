Туры из Перми на Пхукет стартуют с середины ноября

В середине ноября авиакомпания Azur Air начнет выполнять чартерные рейсы из Перми в Таиланд, на остров Пхукет. Об этом свидетельствуют данные сервиса Tourvisor.

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«Azur Air возобновит чартерные рейсы из Перми на остров Пхукет. Ближайшие вылеты запланированы 13 и 25 ноября», — пишет «Бизнес-класс», который первым обратил внимание на данные турагрегатора.

В расписании пермского аэропорта этих рейсов пока нет. Тур на 12 ночей обойдется пермякам минимум в 100 тысяч рублей.