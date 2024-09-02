Китай вошел в топ-10 популярных стран для отдыха российских туристов

Российские туристы стали чаще интересоваться турами в Китай. Эта страна впервые вошла в топ-10 популярных направлений туризма по итогам телефонного опроса более 500 турагентств Москвы и Московской области, проведенного интервьюерами Службы «БАНКО» по заказу «ТурДома» в августе этого года. Китай в ходе этого исследования оказался на восьмом месте с 4,4% голосов. Результаты опроса означают, что в канун осенне-зимнего сезона – 2024/2025 турагенты считают Китай одним из приоритетных направлений и планируют активно отправлять туда туристов (первые места в рейтинге традиционно занимают Таиланд, ОАЭ и Египет. – Ред.).

© tourdom.ru

Как объяснили «ТурДому» представители турагентств, спросом сейчас пользуются как поездки к морю на курортный остров Хайнань, так и экскурсионные путешествия по стране. Среди причин популярности Китая они называют большой выбор вариантов перелета. Сейчас в города России летают уже восемь китайских перевозчиков: Air China, Beijing Capital Airlines, Chengdu Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Sichuan Airlines, Tianjin Airlines. При этом они предлагают рейсы в ключевые мегаполисы Китая и стараются держать привлекательные цены, постепенно перетягивая российский трафик с других зарубежных направлений.

Тенденцию подтвердили нам в туроператорской компании PAC Group. Если говорить о континентальном Китае, то наиболее востребованы у россиян поездки в Пекин, Шанхай, Чжанцзяцзе, Сиань, Лоянь, Чэнду. При этом активнее всего туристы выезжают в Китай из Москвы, Екатеринбурга и Красноярска. Наблюдатели не исключают, что в некоторых городах туры в Китай способны составить конкуренцию другим популярным направлениям. Например, Таиланду.