Стали известны доходы Таиланда от туротрасли

Таиланд рассчитывает по итогам года принять 36 млн иностранных туристов и получить доход от туротрасли в размере 1,8 трлн батов ($53 млрд). Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По словам главы Туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун, способствовать этому должны введенный 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран, в том числе для россиян, а также восстановление объема авиаперевозок до 82% от уровня 2019 года.

Таким образом, туристическое управление скорректировало прежний прогноз, согласно которому Таиланд рассчитывал на прибытие в 2024 году 40 млн иностранных туристов и доход 2,3 трлн батов ($68 млрд). Общий объем дохода таиландской туристической отрасли в 2023 году после того, как страна приняла более 28 млн иностранных гостей, составил 1,2 трлн батов ($35 млрд), из которых 93,3 млрд батов ($2,7 млрд) пришлось на российских туристов.

Таиланд с начала 2024 года посетили более 23 млн туристов, из них 1,1 млн - россияне. Россия является для Таиланда крупнейшим европейским туристическим рынком и находится на пятом месте по числу посещений среди всех национальных групп туристов. Китай занимает первую строчку - 4,7 млн туристов, на втором месте находится Малайзия (3,2 млн), на третьем - Индия (1,3 млн), на четвертом - Южная Корея (1,2 млн). По итогам года таиландские власти ожидают, что объем турпотока из России достигнет 1,9 млн и превысит рекордный показатель 2013 года, когда в королевстве побывали 1,7 млн россиян. Безусловным лидером среди регионов Таиланда по числу посещений гражданами России является Пхукет, где с начала года побывали более полумиллиона российских туристов.