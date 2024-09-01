Турист рассказал, как в Пакистане защищают местных женщин от домогательств

Российский тревел-блогер побывал в Пакистане и раскрыл способ местных властей защитить женщин от домогательств. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TravelManiac на платформе «Дзен».

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Автор публикации рассказал, что в стране мужчин и женщин разделяют в общественных местах. К примеру, в общественном транспорте для обоих полов отведены отдельные зоны. Таким образом, женщины чувствуют себя в безопасности. Однако у устоявшейся политики есть и критики — они считают, что разделение полов лишь способствует укреплению патриархата, из-за которого и существуют домогательства.

«Более того, женщины, привыкшие к такому разделению, могут испытывать трудности в ситуациях, где оно не соблюдается, например, при поездках за границу или в международных компаниях», — пояснил блогер.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о пакистанской традиции делать из девочек мальчиков. Поскольку сыновья являются продолжателями рода и их отсутствие воспринимается как личная трагедия, в семьях, где нет мальчиков, девочек стригут коротко и одевают в мужскую одежду.