Более 150 туристов из России застряли в Анталье без объяснения причин

Более 150 российских туристов застряли в аэропорту Антальи, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, авиакомпания Turkish Airlines перенесла вылет на 15 часов. Многие боятся не успеть вовремя попасть домой и отвести детей на школьную линейку 2 сентября.

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Как рассказали пассажиры, рейс TK3994 должен был вылететь в 07:50, однако его перенесли на 22:00. При этом авиаперевозчик не объяснил причин. В итоге многие путешественники опоздали на стыковочные рейсы. Кроме того, пассажиры жалуются, что сотрудники компании «Пегас Туристик», у которой они оформляли путевки, не отвечают на звонки и сообщения.

По словам пострадавших, им пришлось добиваться от авиаперевозчика предоставления воды и еды. При этом сотрудники авиакомпании им грубят в ответ на любые просьбы.

Утром 1 сентября сразу несколько рейсов в аэропорту Внуково задержали на вылет на фоне работы системы противовоздушной обороны в регионе. В частности, корректировкам подверглись направления в Даламан, Уфу, Когалым, Измир, Дубай, Ереван, Стамбул, Актау и Анталью.

При этом в других воздушных гаванях график рейсов не менялся. Представители Домодедово и Шереметьево об изменениях не сообщали.