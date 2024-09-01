Тревел-блогер объяснил любовь девушек из Таиланда к белым мужчинам

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал в Таиланде и объяснил любовь местных девушек к белым мужчинам. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам автора, для таек белый парень — это экзотика или возможность прикоснуться к тому, что они видят в голливудском кино и соцсетях.

«Также их привлекает уверенность в себе, которой больше в западных мужчинах, чем в тайцах. Белые кажутся более раскованными и свободными от местных социальных правил», — отметил он.

Однако часто невинный флирт может оказаться продуманной стратегией, предупредил блогер. Он подчеркнул, что многие жительницы Таиланда стремятся к финансовой стабильности.

«Тайские девушки, как и все остальные, хотят чувствовать себя в безопасности и знать, что их будущий избранник сможет прокормить их и, возможно, еще пару членов семьи», — пояснил Кутовой.

Ранее этот же блогер проехал на поезде в Таиланде и сравнил его с российскими старыми пригородными электричками. Автор публикации купил самый дешевый билет в вагон третьего класса — именно в них путешествуют простые тайцы. Билет обошелся ему в 244 бата (около 590 рублей).