«Здесь все иначе». Живущая в Турции женщина посоветовала не верить сериалам

Россиянка, проживающая в Турции, призналась, что жизнь актеров в турецких сериалах сильно отличается от реальной. Мужчины проявляют осторожность при знакомстве с девушкой, а в сериале ведут себя более свободно и расслабленно.

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«Мужчины в турецких фильмах, например, в сериале «Зимородок», свободно подходят к женщинам, чтобы познакомиться. В реальной жизни такое поведение считается недопустимым и является плохим тоном, они ведут себя сдержанно, стараясь не нарушить личные границы девушки», – поделилась россиянка.

В популярном сериале «Постучись в мою дверь» представлены идеализированные квартиры, которых в Турции крайне мало. Реальное жилье в Турции выглядит совершенно иначе: более скромно и менее стильно.

Что касается дорогих ресторанов и такси, у зрителей также могут сложиться искаженные представления. Подобные услуги и сервис доступны далеко не всем. Многие турки отдают предпочтение более бюджетным вариантам — посещение кафе, фудкортов, а также проезд на общественном транспорте.

Кроме того, в реальной жизни турецкие женщины редко носят каблуки и открытую одежду. Они выбирают более закрытые варианты и удобную обувь на плоском ходу.

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