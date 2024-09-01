Индия намерена войти в топ-10 турнаправлений в мире

Индия намерена войти в топ-10 популярных мировых направлений для туризма в ближайшие пять лет. Об этом заявил министр туризма и культуры республики Гаджендра Сингх Шекхават, выступая на международном экономическом форуме World Leaders Forum, организованном газетой The Economic Times.

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"Индия войдет в десятку лучших мировых направлений для туризма в ближайшие пять лет", - приводит газета слова министра.

В начале августа индийское туристическое ведомство страны сообщило, что Индия занимает 39-е место среди 119 туристических стран.

"В мировой экономике вклад туризма составляет около 10,4%. По сравнению с этим у нас сейчас 7,9%. Наш вклад в экономику превысит 10%, и мы превзойдем средний мировой показатель в течение следующих пяти лет", - заверил Шекхават.

Министр указал, что к 2047 году, когда страна будет отмечать столетие независимости от британского колониализма, одним из главных направлений станет туризм.

"Мир смотрит на Индию с новым чувством любопытства", - добавил он.

Глава туристического ведомства отметил, что одним из важных путей развития въездного туризма станет увеличение числа маршрутов, в том числе в ранее не очень популярные штаты. В настоящее время иностранные туристы в основном посещают 9 штатов Индии из 28 (Тамилнад, Махараштра, Уттар-Прадеш, Раджастхан, Западная Бенгалия, Пенджаб, Керала, Бихар и Гоа), а также национальный округ Дели. Причем на первые 6 штатов и Дели приходится 65% туристов. Но в последнее время, указал он, иностранные гости начинают ездить и в другие регионы республики.