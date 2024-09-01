Туристы отказались от тура в Турцию из-за задержки рейса на сутки

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Подписчики телеграм-канала “Крыша Турдома” сообщают о крупных сбоях в расписании авиакомпаний, которые продолжаются после ночных ограничений полетов в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Не выдержав многочасового ожидания вылета в Турцию, некотрые туристы стали отказываться от туров.

“У меня туристы в Даламан в 4:05 не вылетели. Поставили задержку до 8:45, а сейчас отправили разрегистрироваться и получать багаж. Рейс перенесли на более чем сутки, на 2.09 в 5:30 утра. Они с 1 ночи в аэропорту сидели, иногородние, уставшие. Будут отказываться от тура, сутки уже пропали из 6 ночей”, - рассказала турагент.

Коллеги в ответ рекомендуют туристам все же лететь на отдых, так как при возврате денег туроператор вправе удержать свои фактически понесенные расходы.

Судя по информации с табло, речь идет о рейсе TK 3713, который под кодом Turkish Airlines выполняет из Внуково его дочерняя авиакомпания Ajet. По данным с Flightradar24, боинг 737-800, прилетевший из Турции, ночью был перенаправлен в Шереметьево.

В похожей ситуации оказались и пассажиры других рейсов турецких перевозчиков. На 2 сентября перенесен рейс TK 3729 в Даламан. А TK 3965 сегодня повезет туристов в Анталью только в 22:25 вместо 2:20 по расписанию. Flightradar показывает, что самолет, на котором планируется этот рейс, ночью прилетел из Внуково в Санкт-Петербург. В Пулково был перенаправлен также один из бортов турецкого лоукостера Pegasus.

Туристы возмущаются и не понимают почему у турецких перевозчиков возникают сегодня столь длительные задержки, ведь Росавиация в 9:30 сообщила о “штатной” работе аэропортов. Специалисты объясняют: так как турецкие пилоты прибыли из Турции, их рабочее время к моменту отмены ограничений уже закончилось.

“Экипажи будут отдыхать”, - пишет один из подписчиков телеграм-канала.

Впрочем, сбои наблюдаются и у отечественных перевозчиков. “Уральские линии - «на высоте». Рейс задержан с 07:50, но не было ни одного оповещения, не было выдано воды. Сотрудники аэропорта отправляют по-хамски на стойку в другом конце аэропорта. Отправили все рейсы, которые были после. Представитель не удосужился даже подойти к пассажирам”, - поделился возмущением пассажир рейса. И еще одна похожая реплика: “Red Wings с 3 утра до 18 часов перенесли рейс из Москвы на Пхукет”.