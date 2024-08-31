Авиакомпания Oman Air объявила распродажу билетов на зимний сезон

Авиакомпания Oman Air объявила «невероятную распродажу» билетов на зимний сезон. Приобрести перевозку нужно до 5 сентября, а полететь можно до 31 марта следующего года. В списке – популярные у российских туристов Эмираты, Таиланд, Мальдивы. Например, в Дубай можно отправиться за 21,4 тыс. руб., в Бангкок – за 35,4 тыс. руб., а рейс до Мале обойдется в 31,2 тыс. руб., отмечается в анонсе. Там хоть и не говорится, откуда вылеты, но нетрудно догадаться, что речь идет о Москве.

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Редакция TourDоm.ru решила сравнить проанонсированные цены с тем, что можно найти на сайте перевозчика, а также посмотреть, сколько обойдется перелет у конкурентов – флагманских авиакомпаний ОАЭ и России. Мы посмотрели, какие варианты предлагаются в последних числах октября и в начале ноября, то есть после 29 октября, когда возобновятся прямые рейсы Oman Air из России в Маскат.

Так, билет в Дубай из Шереметьево 2 ноября можно приобрести за 24,7 тыс. руб. (включая багаж весом до 30 кг) – цена на 3 тыс. руб. выше той, что заявлена в рекламном проспекте. А вот 5 ноября перелет подешевле – 23,2 тыс. руб. Добираться придется 9 часов 50 минут – со стыковкой в Маскате. Альтернативы предлагают Emirates и «Аэрофлот», однако они дороже. В первом случае билет до Дубая будет стоить 46,5 тыс. руб., во втором – 57,2 тыс. руб. Но это прямые рейсы – дорога займет 5 часов 40 минут. Причем вылеты – несколько раз в день.

На Мальдивы рейсом Oman Air можно улететь 31 октября за 33,9 тыс. руб. (также чуть дороже, чем в распродажном анонсе), путь с пересадкой в столице Омана займет 13 часов 10 минут. Единственный прямой рейс из России в Мале у «Аэрофлота», но перевозка в тот же день, 31 октября, будет стоить в 2 раза больше – 78,2 тыс. руб. Перелет продлится чуть больше 9 часов.

Что касается рейсов в Бангкок, то 2 ноября у оманской авиакомпании можно найти вариант за 35,3 тыс. руб. Однако стыковка довольно неудобная – путешествие будет продолжаться 27 с половиной часов. Можно добраться в 2 раза быстрее – другим рейсом, правда цена в этом случае будет далека от «распродажной» – 51,3 тыс. руб. Впрочем, это все равно дешевле, чем у «Аэрофлота», который предлагает отправиться в столицу Таиланда в этот же день за 67,5 тыс. руб. Главный плюс российской авиакомпании – скорость. Лететь из Шереметьево до Бангкока 9 часов: в семь вечера вылет, утром следующего дня – уже на месте.

В начале августа мы написали о распродаже билетов, которую объявил на конец лета и первую декаду сентября «Аэрофлот». Выяснилось, что выгодно улететь можно только в Коломбо и Хошимин. А вот ценники в Турцию были сравнимы с предложениями конкурентов.