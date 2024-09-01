Какие привычки немцев шокируют русских

Российский турист поговорил с жительницей Германии и выяснил особенности правил, жизни и поведения в стране. Мужчину удивили некоторые моменты, среди которых употребление алкоголя с 14 лет, оплата государственной пошлины на каждую собаку, а также нахождение у бассейна топлесс.

«Немцы с 14 лет могут пить пиво и вино под присмотром родителей, это культурная традиция. А еще мы не осуждаем индустрию «любви», ведь это просто работа со своими особенностями», – передает слова жительницы Германии «Турпром».

Российский турист выяснил, что немцы не покупают шторы, потому что им нечего скрывать, поэтому традиции закрыться от чужих глаз в стране не существует. Кроме того, за владение домашними питомцами жители Германии платят федеральные пошлины, их размер зависит от параметров собаки. Сумма может достигать в пересчете на рубли 30 тысяч ежегодно.

Сушка нижнего белья допускается только в специально отведенных закрытых помещениях, популярностью пользуются общественные прачечные.

Также в стране разрешается пребывание на пляжах и у бассейна топлесс. Логика немцев такая: если мужчины купаются и отдыхают топлесс, то и женщины имеют на это право.

Ранее выяснилось, каким образом немец лишился денег в аэропорту Кольцово. Оказалось, его задержали таможенники.