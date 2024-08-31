Российских туристов освободили от сдачи биометрии для визы в КНР

Китай продлил для граждан России освобождение от сдачи отпечатков пальцев при оформлении национальных виз до 31 декабря 2025 года. Ранее предполагалось, что облегченный порядок будет действовать до конца 2024-го.

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Как сообщили в Китайском визовом сервисном центре, биометрия не потребуется в случае, если заявитель претендует на однократную или двукратную визу со сроком пребывания в КНР до 180 дней. Речь идет о разрешениях на въезд для деловых (M), туристических (L), семейных (Q2), транзитных (G) целей и виз для членов экипажей (C).

«Если вы оформляете многократную или долгосрочную визу (срок пребывания более 180 дней), вам нужно сдавать отпечатки пальцев», – добавили в китайском ВЦ.

Первоначально россиян освободили от сдачи биометрических данных в период с 9 августа по 31 декабря 2023-го. Впоследствии этот порядок был продлен в декабре прошлого года.

Очевидно, что послабления вызваны выросшей деловой и туристической активностью в отношениях между Россией и Китаем. Выросло число прямых авиарейсов между странами, а турпоток из РФ еще в мае нагнал доковидный уровень.

Впрочем, сложностей тоже хватает – главным образом из-за западных санкций. Как писал TourDom.ru, по данным на середину августа, 98% китайских банков уже не принимают платежи из РФ. Российским туроператорам все сложнее работать с китайскими партнерами. Деньги к ним идут до 2 месяцев, а по прибытии приходится предоставлять много документов, подтверждающих их происхождение.

Вчера мы написали, что с 1 декабря почти всех иностранцев при въезде в Россию планируют обязать сдавать биометрию – изображение лица и отпечатки пальцев. Освобождены от процедуры только граждане Беларуси, дети до 6 лет, а также дипломаты.