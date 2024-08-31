Российских туристов освободили от сдачи биометрии для визы в КНР

Российских туристов снова освободили от сдачи биометрии при оформлении виз КНР
Китай продлил для граждан России освобождение от сдачи отпечатков пальцев при оформлении национальных виз до 31 декабря 2025 года. Ранее предполагалось, что облегченный порядок будет действовать до конца 2024-го.
Как сообщили в Китайском визовом сервисном центре, биометрия не потребуется в случае, если заявитель претендует на однократную или двукратную визу со сроком пребывания в КНР до 180 дней. Речь идет о разрешениях на въезд для деловых (M), туристических (L), семейных (Q2), транзитных (G) целей и виз для членов экипажей (C).
«Если вы оформляете многократную или долгосрочную визу (срок пребывания более 180 дней), вам нужно сдавать отпечатки пальцев», – добавили в китайском ВЦ.
Первоначально россиян освободили от сдачи биометрических данных в период с 9 августа по 31 декабря 2023-го. Впоследствии этот порядок был продлен в декабре прошлого года.
Очевидно, что послабления вызваны выросшей деловой и туристической активностью в отношениях между Россией и Китаем. Выросло число прямых авиарейсов между странами, а турпоток из РФ еще в мае нагнал доковидный уровень.
Впрочем, сложностей тоже хватает – главным образом из-за западных санкций. Как писал TourDom.ru, по данным на середину августа, 98% китайских банков уже не принимают платежи из РФ. Российским туроператорам все сложнее работать с китайскими партнерами. Деньги к ним идут до 2 месяцев, а по прибытии приходится предоставлять много документов, подтверждающих их происхождение.
Вчера мы написали, что с 1 декабря почти всех иностранцев при въезде в Россию планируют обязать сдавать биометрию – изображение лица и отпечатки пальцев. Освобождены от процедуры только граждане Беларуси, дети до 6 лет, а также дипломаты.