Сколько стоит зимний отдых в Египте

Египет — одно из самых популярных туристических направлений, привлекающее путешественников своими древними пирамидами, храмами и богатым подводным миром Красного моря. С развитием туристической инфраструктуры и улучшением транспортных связей отдых в Египте стал доступным для туристов со всего мира, включая Россию. Издание Туристас описало, сколько стоит отдых в Египте в зимнем сезоне 2024–2025 года.

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Недавно начались продажи туров на зимний сезон 2024/2025, что открыло новые возможности для путешественников. Туроператоры предлагают разнообразные программы отдыха — от экскурсионных туров до пляжного отдыха на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Возобновление чартерных рейсов и упрощение визового режима сделали поездки в Египет еще удобнее.

Цены на недельные туры «всё включено» начинаются от 100 тыс. рублей. Туроператоры предлагают широкий выбор отелей на любой вкус, от трех до пяти звезд, с высоким уровнем сервиса. Например, Domina Coral Bay Harem Deluxe, Queen Sharm Resort и другие отели предлагают комфортное проживание и разнообразные развлечения.

Зимний отдых в Египте привлекает мягким климатом, идеально подходящим для пляжного отдыха и экскурсионных программ. Это отличный выбор для тех, кто хочет сбежать от зимних холодов и насладиться теплом и солнцем.