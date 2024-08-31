Туроператор Anex расширяет полетную программу в Таиланд

Туристический оператор Anex расширяет полётную программу в Таиланд. Ещё 15 новых российских городов включены как точка вылета на Пхукет и в Паттайю.

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Чартеры начнут летать в ноябре этого года. Из Самары, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска и Уфы в Паттайю. Из Казани, Екатеринбурга, Барнаула, Уфы, Челябинска, Томска, Новокузнецка, Благовещенска, Самары и Перми на Пхукет.

Сейчас на Пхукет можно улететь из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Владивостока.

«В целом рост продаж по Таиланду вырос в 3,5 раза, направление бронируется очень активно - и на осенний период, и на зиму. Летние продажи были очень активными. <…> На период пикового спроса и новогодние праздники уже приходят стоп-сейлы от некоторых отелей. Поэтому традиционно просим агентов не затягивать с бронированиями, чтобы успеть подтвердить отели», - сказала директор по связям с общественностью «Интуриста» Дарья Домостроева.

В других турагенствах тоже подтверждают рост спроса на путёвки в Таиланд.

Туры в Таиланд у россиян обгоняют по популярности большинство других стран. К концу июля страна приняла уже более одного миллиона российских туристов.