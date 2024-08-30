Туристку со сломанной ногой не посадили на рейс из Турции

Туристка из Саратова сломала ногу во время отдыха в Турции, поскользнувшись на мокром полу в отеле. Страховая компания оплатила лечение и билет на родину, однако с рейса россиянку сняли, а затем и вовсе бросили одну в аэропорту. Об этом порталу 164.ru рассказал сын пострадавшей.

Юрий, его мать Татьяна и сын отдыхали в Аланье. В один из дней женщина, возвращаясь с пляжа, неудачно упала в отеле, в результате чего получила открытый перелом бедренной кости. Туристку отправили в госпиталь, провели срочную операцию и зафиксировали ногу с помощью специальной конструкции, за которую отдыхающим пришлось доплатить из собственных средств. Остальное покрыла страховка, в том числе и транспортировку в РФ.

Пока Татьяна находилась в больнице, тур закончился и Юрий с сыном вернулись домой. На следующий день женщину должны были привезти в аэропорт и доставить в Россию, где ее собирались встречать родственники. Однако туристку, с ее собственных слов, сняли с рейса и просто бросили в терминале.

«Те места, которые были выкуплены страховой компанией, не подошли: спинки не откидывались, нога наполовину была в проходе. Сотрудники аэропорта подвязывали ее ремнями безопасности к креслу. Увидев это, командир воздушного судна принял решение об отказе в перелете. Маму вывезли из самолета и бросили в зале ожидания. Дали подушку под голову. Никаких медицинских работников рядом не оказалось», – передал сообщение матери сын пострадавшей.

В страховой компании ему сказали, что лимит покрытия исчерпан и дальнейшие расходы – только за счет самих туристов. Параллельно с выяснением всех обстоятельств случившегося Юрий отправил сообщение в МИД РФ и российское консульство. Лежавшей уже 5 часов на сиденьях в аэропорту Татьяне стало плохо, она криками попыталась привлечь внимание пассажиров.

Наконец, россиянке вызвали скорую и отправили в местную клинику. Спустя сутки туристам выставили счет за осмотр врача и ночь в палате – около 1000 долларов. В МИД только приняли обращение, а диппредставительство перезвонило на следующий день и пообещало помочь. Вскоре к женщине прислали русскоговорящую медсестру, которая сегодня должна сопроводить Татьяну в Саратов.