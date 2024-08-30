Названы города с самым дорогим и дешевым такси в мире

Сервис цен Numbeo провёл анализ стоимости такси в 181 городе мира и составил обзор цен поездок. В нём приведены данные на 22 августа из расчёта цены (стандартный тариф) в долларах за один километр.

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Самое дорогое такси в мире оказалось в швейцарском Цюрихе, где за проезд одного километра пассажир заплатит 4,48 доллара, что эквивалентно почти 409 рублям. Таким образом, 15 километров пути обойдётся почти в 67 долларов (более 6 тысяч рублей). В первой пятёрке самого дорого такси также расположились швейцарская же Женева, австралийский Сидней, албанская Тирана и кувейтский Эль-Кувейт (по убыванию).

Самое дешёвое такси в мире ездит по улицам индийского Сурата, который занял 181 место рейтинга. Там один километр пути обойдется в 0,18 долларов (примерно 17 рублей), а это значит, что за 15 километров пассажир отдаст всего 2,7 доллара (почти 250 рублей).

Стоит отметить, что цены на такси в Минске, Ереване, Астане, Ташкенте, Бишкеке, Киеве оказались дешевле, чем в Москве (141 место рейтинга). В российской столице стоимость проезда одного километра равна 0,44 доллара или чуть более 40 рублей. Таким образом, 15 километров поездки обойдётся в 6,6 доллара, что соответствует 601 рублю. Вряд ли с этими цифрами согласятся пользователи популярных в Москве сервисов такси, но рейтинг предлагает такие данные.

Примечательно, что в список попали ещё два российских города — Санкт-Петербург и Новосибирск. Последний занял 180-е место, то есть там одно из самых дешёвых такси в мире, по данным Numbeo. А вот культурная столица оказалась по этому показателю дороже Москвы и занимает 135 место рейтинга.