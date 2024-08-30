Туроператоры добавляют рейсы в Таиланд

В предстоящем зимнем сезоне к трем ранее заявленным полетным программам из Екатеринбурга на Пхукет (Таиланд) добавится еще одна – авиакомпании AZUR air.

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Рейсы будут выполняться с ноября по конец апреля с частотой раз в 6 дней по заказу туроператора Anex, места на бортах также есть у «Интуриста».

У туристов будет выбор вариантов от четырех авиакомпаний – Red Wings, «Икар», «Аэрофлот», AZUR air и шести туроператоров – Fun&Sun, Pegas Touristik, Coral Travel, Библио-Глобус, Anex, «Интурист».

Несмотря на расширение предложения, минимальная цена туров из Екатеринбурга на Пхукет на даты новогодних праздников за последние 2 месяца выросла. Если в первой декаде июля отдых продолжительностью 11 ночей с вылетом из столицы Урала 29 декабря стоил от 317 тыс. руб. на двоих, то сейчас – от 348 тыс. руб. (наличие и тариф актуальны по состоянию на 16:00 30 августа. – Ред.). Это может говорить о том, что пока в Екатеринбурге не наблюдается избытка предложения по Пхукету. Вероятно, дальнейшая динамика цен новогодних туров будет зависеть от того, насколько активным окажется спрос в осенние месяцы.

В зимнем сезоне у туристов из Екатеринбурга появится и больше возможностей для отдыха в Паттайе. Туры на этот курорт Таиланда предлагает туроператор Библио-Глобус на базе рейсов своего стратегического партнера по туристической авиаперевозке – «Аэрофлота». А с ноября добавятся чартерные перелеты AZUR air с частотой раз в 10 дней в аэропорт Утапао, расположенный в 50 км от Паттайи: заказчик – Anex, места на рейсах также берет «Интурист».

В пресс-релизе, распространенном туроператором Anex 30 августа, сообщается, что к его изначально заявленной на зимний сезон программе по Таиланду с ноября добавятся вылеты на Пхукет еще из 10 российских городов, а в Паттайю – из четырех. Вместе с тем один из турагентов сообщил порталу TourDom.ru об аннуляции его двух ранее забронированных заявок на туры с отправлением из Москвы на Пхукет 9 ноября. По словам представителя туркомпании, в Anex этот факт объяснили «корректировкой полетной программы», альтернативы пообещали предложить «в скором времени».