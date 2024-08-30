Путешествие в Японию: как добраться и сколько это стоит

Россияне стали намного чаще летать в Японию. Популярность направления обусловлена стабильной политической обстановкой и падением курса иены, а также упрощением и ускорением процесса получения визы в страну. Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, во сколько обойдется поездка в Страну восходящего солнца и как до нее добраться.

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По его словам, спрос на путешествия в Японию растет ближе к осени. Как правило, это туры для взрослых туристов — пар или одиночек.

— Процесс получения визы довольно простой. Рассмотрение занимает до 10 дней. Нужно подать пакет документов, который включает в себя наличие авиабилетов, подтверждение бронирования проживания, справку с места работы и заполненную анкету, — сообщил собеседник «ВМ».

Прямых рейсов из Москвы в Токио нет. Дешевле всего до Страны восходящего солнца будет добраться с пересадкой через Китай. В этом случае стыковка будет непродолжительной, а стоимость билетов — ниже.

— Кроме того, в бархатный сезон тоже идет определенное падение цен. Но в Токио все равно очень дорого, — отметил эксперт. Стоимость билетов в обе стороны на одного человека составит примерно 66 тысяч рублей. Авиакомпании предлагают полеты по маршруту Москва — Пекин — Токио. Пересадка в Китае продлится пять часов. — Проживание обойдется в районе 50–60 тысяч рублей на неделю в зависимости от района. Цены дороже, чем московские, — добавил Мельник.

Итого перелет и проживание на одного человека обойдутся в 100–120 тысяч рублей. Собеседник «ВМ» также посоветовал еще заложить в общую стоимость 15–20 тысяч рублей на визу и прочие расходы.

— По сравнению с ценами, которые были раньше, стоимость отдыха в Японии значительно снизилась. Раньше речь шла о 250–300 тысячах рублей, — подчеркнул эксперт.

В столице Японии Токио стоит посмотреть на знаменитую на весь мир телевизионную башню, феодальные замки и архитектуру. Любителям рынков придется по душе рынок Цукидзи. Также Мельник рекомендует посетить квартал Харадзюку, в котором концентрируются поклонники аниме и представители субкультур.